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Büyükelçiden ziyaret

Mozambik Büyükelçisi Cesar Gouveıa Yozgat Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Mozambik Roma büyükelçisi Cesar Gouveıa ziyarette Yozgat Şehir Hastanesi’nin işleyişi hakkında bilgiler aldı.

17 Kasım 2022 Perşembe 02:18
Büyükelçiden ziyaret

Mozambik Roma Büyükelçisi Cesar Gouveia ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan’dan HİMSS 7 ve dijital hastane süreçleri hakkında bilgi aktarımı ve karışlıklı fikir alış verişinde bulunuldu.  
Büyükelçi Gouveia görüşmeler sonunda aldığı bilgilerden memnun kaldığını dile getirerek, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın projesi olan Şehir Hastanelerinin işleyişini incelemek için Yozgat’a yaptığımız ziyaretle Dijital Hastane süreçleri ve HİMSS 7 hakkında Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan’dan açıklayıcı bilgiler aldık. Kendisine ve ekibine misafirperverliği için teşekkür ederim.” dedi.
Başhekim Kozan, Mozambik Roma Büyükelçisi Cesar Gouveıa ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti. »Haber Merkezi

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Büyükelçiden Ziyaret
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