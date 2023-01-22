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“Bu kış da umut olun”

Kızılay tarafından Kovid-19 salgını ve sonrasında artış gösteren grip vakalarından dolayı kan stoklarının olumsuz etkilenmesinden dolayı ‘Ulusal Kan Bağışı Kampanyası" başlatıldı.

22 Ocak 2023 Pazar 02:30
“Bu kış da umut olun”

Kızılay, Türkiye’de yaşanan Kovid-19 salgını sonrasında artış gösteren grip vakalarından dolayı kan stoklarının olumsuz etkilendiğini açıkladı. Yapılan açıklama doğrultusunda, Türkiye’de yılda yaklaşık 3 milyon kan bağışına ihtiyaç duyulduğunu ve kanın, yılın 365 günü alınması, test edilmesi ve hastanelere gönderilmesi gerektiği belirtildi. Kızılay’ın acil günlük stoklarının 100 bin ünite civarında olması gerektiği ifade edilen açıklamada, Kovid-19 pandemisi olumsuz etkisinin yanı sıra yeni bir salgın olan influenza ve grip salgınına eklenen kış koşuları nedeniyle Kızılay’ın kan stoklarının olumsuz etkilendiği kaydedildi.
Açıklamada, ülke genelinde olağan şartlarda günlük 9 ila 10 bin ünite arası kan bağışı toplanırken, yaşanan grip salgını ve soğuk havaların etkisiyle bu oran düştüğü ve bu doğrultuda ‘Kan Dostumuz Olun, Bu Kış Da Umut Olun’ sloganıyla ‘Ulusal Kan Bağışı Kampanyası' başlatıldığını duyurdu.
“EN ÇOK KAN BAĞIŞI YAPAN YAŞ GRUBU 20 YAŞINDAKİLER”
1 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde yaklaşık 140 bin ünite kan bağışı yapılırken bu bağışların yaklaşık yüzde 50’sini 26-45 yaş aralığındaki bireylerin oluşturduğunu belirten . En çok kan bağışı yapan yaş grubu ise 20 yaşındakiler. Kadın kan bağışçısı sayısı tüm bağışçıların yüzde 14’ü seviyesinde bulunurken en çok kan bağışı lise mezunlarından geldi. Onu sırasıyla lisans, ilkokul, ortaokul ve ön lisans mezunları takip ediyor. Kızılay’ın bu 2023 yılındaki kan bağışı hedefi ise 3.040.000 ünite. Kızılay, bağışlanan her kan için üç fidan dikecek.
Kızılay’ın sadece kendisini sağlıklı ve iyi hisseden, kan bağışı uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden bağış kabul ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, Türk Kızılayın www.kanver.org internet adresinden, 168 numaralı çağrı merkezinden ve mobil kan bağışı uygulamasından yakınındaki kan merkezini öğrenebilecekleri gibi kendilerine uygun tarih ve saat dilimini seçerek randevu da oluşturabiliyor. Randevu alındıktan sonra ise bağışçıya bilgilendirme yapılıyor. En yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına gidip 15 dakikanızı ayırarak kan bağışında bulunabilir, kan dostları arasına katılabilirsiniz."
YOZGAT’TAN DESTEK ÇAĞRISI 
Türk Kızılay Yozgat Şube Yönetim Kurulu Başkan Faruk İbiş, Kızılay tarafından başlatılan “Ulusal Kan Bağışı Kampanyası"na vatandaşlardan destek istedi. 
İbiş, “Şu anda kan stokumuz iyi. Sağ olsun vatandaşlarımız bu konuda teveccüh gösteriyorlar. Kan stoku noktasında yılsonu hedefimize ulaşacağımızı umuyorum. Bu konuda vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın Kızılay’a bağışta bulunmasıdır.” ifadelerini kullandı.
»Haber Merkezi

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Bu Kış Da Umut Olun
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