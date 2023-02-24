Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.058,75
ALTIN
1.099,08
DOLAR
18,88
STERLİN
22,56
EURO
19,91

Bu hastalık öldürüyor!

Yozgat’ta insanların en çok ölümlerine neden olan hastalıklar ortaya çıktı.

24 Şubat 2023 Cuma 09:16
Bu hastalık öldürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini paylaştı. 
TÜİK’ten yapılan açıklamada; Solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, yüzde 22,8 ile Yozgat oldu. Solunum sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,8 ile Yozgat oldu. Bu ili yüzde 21,1 ile Manisa, yüzde 20,7 ile Nevşehir, yüzde 20,4 ile Hatay izledi. Solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 10,7 ile Tunceli oldu. Bu ili yüzde 11,5 ile Bayburt, yüzde 11,6 ile Bingöl, yüzde 11,7 ile Erzincan ve Bilecik izledi.
COVID-19 KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI 22 BİN 136 OLDU
COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu.
COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508'ini erkekler, 2 bin 546'sını kadınlar oluşturdu. »Alpaslan Demir

Son Güncelleme: 24.02.2023 09:24
Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSondakikaIleri WebtvIleri Web TvIleri TvIleritvYozgat HaberleriYozgat HaberIleri GazetesiIleriYozgathaberleriVideohaberYozgathaberYozgatHaberIlerigazetesiCOVID19 KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI 22 BİN 136 OLDUTÜİKTürkiye İstatistik KurumuBu Hastalık öldürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çölyak Hastaları için beslenme önerileri
Çölyak Hastaları için beslenme önerileri
SGK duyurdu!
SGK duyurdu!
Öz Sağlık-iş’ten üyelerine yardım
Öz Sağlık-iş’ten üyelerine yardım
‘Okulda Diyabet Eğitim Programı’
‘Okulda Diyabet Eğitim Programı’
Anlamlı ziyaret
Anlamlı ziyaret
Dikkatli olunmalı
Dikkatli olunmalı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim