Bu hastalık öldürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini paylaştı.

TÜİK’ten yapılan açıklamada; Solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, yüzde 22,8 ile Yozgat oldu. Solunum sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,8 ile Yozgat oldu. Bu ili yüzde 21,1 ile Manisa, yüzde 20,7 ile Nevşehir, yüzde 20,4 ile Hatay izledi. Solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 10,7 ile Tunceli oldu. Bu ili yüzde 11,5 ile Bayburt, yüzde 11,6 ile Bingöl, yüzde 11,7 ile Erzincan ve Bilecik izledi.

COVID-19 KAYNAKLI ÖLÜM SAYISI 22 BİN 136 OLDU

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22 bin 136 oldu. Ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu.

COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4 bin 508'ini erkekler, 2 bin 546'sını kadınlar oluşturdu. »Alpaslan Demir