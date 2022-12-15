"Bol su tüketin"

Medicana Sivas Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr.Kamuran Kaya, gribal enfeksiyonun çocuklar; yaşlılar, ek hastalığı olanlar, sigara kullananlar ve gebelerde daha ağır seyrettiğini belirterek, “ Yüksek ateş, baş ağrısı, öksürük, yaygın kas ağrısı ile seyreden burun, boğaz, üst solunum yolları ve bazen de akciğerleri tutan, pandemi yapabilen influenza virüsünün etken olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır. Havaların soğuduğu ve nem oranının düştüğü dönemler olan kış ve bahar aylarında daha sık görülür. Çocuklar, yaşlılar, ek hastalığı olanlar, sigara kullananlar ve gebelerde daha ağır seyreder. Semptomların başlamasından 24 saat önce ve başladıktan 5 gün sonraya kadar bulaştırıcılık yoğun olarak görülür” dedi.

“BOL SIVI ALINIP İSTİRAHAT EDİLMELİ”

Kaya, gribal enfeksiyon tedavisinde temel yaklaşımın bol sıvı alınması ve istirahat edilmesi olduğunu ifade ederek, “Mevsimsel salgınlara neden olur. Bu salgınlar gereksiz antibiyotik kullanımına, antibiyotik alanlarda dirençli suşların oluşmasına, immün sistemin baskılanmasına bağlı olarak bakteriyel enfeksiyonların oluşmasına zemin hazırlar. Soğuk algınlığı ile sık karıştırılır. Soğuk algınlığı hafif burun akıntısının ön planda olduğu ve diğer bulguların da silik geçtiği bir tablodur. Gribe influenza virüsü neden olduğu gibi diğer virüsler de neden olabilir. Tedavide temel yaklaşım bol sıvı alınması ve istirahat edilmesidir” diye konuştu.

“GÖZLERE, AĞZA VE BURUNA OLABİLDİĞİNCE DOKUNULMAMALI”

Kaya, gribal enfeksiyonlardan korunmada dikkat edilecekler hususlardan bahsederek gözlere, ağza ve buruna olabildiğince dokunulmaması gerektiğini söyleyerek, “ Hastalık şüphesi olanlarla yakın temastan kaçınmalı. Su ve sabunla eller sık olarak yıkanmalı ve uygun kurulanmalı. Aksırırken ve hapşururken ağzı ve burnu uygun şekilde, mümkünse kağıt mendille kapamalı. Gözlere, ağza ve buruna olabildiğince dokunulmamalı. Ağzı, burnu kapama sırasında kullanılmış malzemeyi uygun şekilde ortamdan uzaklaştırmalı. Hastalık şüphesi olanlar kendilerini erken dönemde izole etmeliler, iş veya okula gitmemeliler. Uygun beslenme, yeterli uyku ve sıvı alımına dikkat edilmeli. Özellikle sık temas edilen yüzeylerin temizliğine ve dezenfeksiyonuna özen gösterilmeli” şeklinde konuştu. »İHA

