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Böbrek hastalığı hakkında açıklama

Yerköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, kronik böbrek hastalığından korunmak için yapılması gerekenler hakkında yazılı açıklama yaptı.

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Böbrek hastalığı hakkında açıklama

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kronik böbrek hastalığının yavaş yavaş hasar gören böbreklerin bir sonucu olduğu belirtildi.
Açıklamada, kronik böbrek hastalığından korunmak için sağlıklı bir yaşam tarzının benimsenmesi gerektiğine dikkat çekildi. Bunun için düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, stresten kaçınmak, sigara ve alkol kullanımından uzak durmak önerileri yapıldı.
Yüksek tansiyonun böbrekler için bir risk faktörü olduğu hatırlatılan açıklamada, tansiyonun düzenli olarak kontrol edilmesi ve ilaçların doktorun önerdiği şekilde kullanılması gerektiği belirtildi. Şeker hastalığının da böbrekler için bir risk faktörü olduğuna dikkat çekilerek, şeker hastalarının kan şekerlerinin düzenli olarak kontrol ettirilmesi önerildi.
Ayrıca, ilaçların doğru kullanımına da dikkat çekilen açıklamada, reçetesiz ilaç kullanımından kaçınılması gerektiği vurgulandı. Kronik böbrek hastalığı risk faktörlerinin de bilinmesi gerektiği hatırlatıldı. Yaşlılık, ailede böbrek hastalığı öyküsü, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı, obezite, sigara ve alkol kullanımı, böbrek hastalığı için risk faktörleri arasında yer alıyor.
İlçe Sağlık Müdürlüğü, açıklamasında kronik böbrek hastalığının önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekti ve bu nedenle erken teşhis ve tedavinin önemine vurgu yaptı. Toplumun bilinçlendirilmesi için düzenli olarak bilgilendirici etkinliklerin düzenleneceği de açıklandı.
Kronik böbrek hastalığından korunmak için ne yapmalı?
Kronik böbrek hastalığı, zamanla hasar gören böbreklerin sonucu olarak ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Bu hastalığın önlenebilmesi için yapılması gerekenler aşağıdaki alt başlıklar halinde sıralanabilir:
Sağlıklı beslenme: Düzenli olarak taze meyve ve sebze tüketmek, yeterli miktarda protein almak, tuz ve şeker tüketimini sınırlamak ve fast food tarzı gıdaları azaltmak gibi beslenme alışkanlıkları, kronik böbrek hastalığından korunmak için önemlidir.
Egzersiz yapmak: Düzenli egzersiz yapmak, metabolizmayı düzenler, kilo kontrolüne yardımcı olur ve böbrek sağlığına katkıda bulunur. Sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak düzenli egzersiz yapmak, kronik böbrek hastalığından korunmaya yardımcı olabilir.
Tansiyon kontrolü: Yüksek tansiyon, böbrek hastalığı için bir risk faktörüdür. Tansiyonun düzenli olarak kontrol edilmesi, ilaçların doktorun önerdiği şekilde kullanılması ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi, kronik böbrek hastalığından korunmaya yardımcı olabilir.
Şeker kontrolü: Şeker hastalığı, böbrekler için bir risk faktörüdür. Şeker hastalarının kan şekeri düzeylerinin düzenli olarak kontrol edilmesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi ve ilaçların doktorun önerdiği şekilde kullanılması, kronik böbrek hastalığından korunmaya yardımcı olabilir.
Stresten kaçınmak: Stres, böbrek sağlığına zararlı olabilir. Düzenli olarak dinlenmek, meditasyon yapmak, hobilerle uğraşmak gibi aktiviteler, stresten kaçınmaya yardımcı olabilir. Haber Merkezi
Doğru ilaç kullanımı: İlaçların doğru kullanımı, böbrek sağlığı için önemlidir. Reçetesiz ilaç kullanımından kaçınılması, doktorun önerdiği şekilde ilaçların kullanılması, kronik böbrek hastalığından korunmaya yardımcı olabilir.
Kronik böbrek hastalığı risk faktörleri arasında yaşlılık, ailede böbrek hastalığı öyküsü, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı, obezite, sigara ve alkol kullanımı bulunur. Bu faktörlerin bilinmesi ve uygun önlemlerin alınması, kronik böbrek hastalığından korunmaya yardımcı olabilir. 
»Haber Merkezi

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Böbrek Hastalığı Hakkında Açıklama
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