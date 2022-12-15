Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.162,85
ALTIN
1.066,35
DOLAR
18,65
STERLİN
23,03
EURO
19,83

Bir hizmet daha

Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde İş insanları R. Turan Göçümlü ve Ümit Taşdan tarafından tefrişatı yapılan Çocuk Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Ünitesi açılarak hasta kabulüne başladı.

15 Aralık 2022 Perşembe 02:11
Bir hizmet daha

Açılışa Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa kozan, Ak Parti İl Başkanı Yusuf Başer, Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan, Gençlik kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Kadın Kolları Başkanı Erva Kevser Yurtlu, iş insanları Ümit Taşdan ile Turan Göçümlü ve hastane personeli katıldı. 
Açılışta konuşan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan şunları söyledi, “Amacımız, Fizik Tedavi uzmanımızla birlikte daha çok yatalak hastalarımıza fizik tedavi ihtiyacı olan çocuk hastalarımıza hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Burada kesinlikle hem hastalarımıza hem velilerine yönelik daha konforlu ve rahat bir şekilde sağlayabilmektir. Ünitemizde gerek uzay cihazıyla, gerek özel yataklarıyla, gerek tırmanma kabinleriyle, gerekse özel çocuk robotları ile birlikte hastalarımızda kesinlikle şehir dışına sevk etmeyip Yozgat Şehir Hastanesi bünyesinde tedavilerini tamamlamayı kaliteli bir hizmet vereceğiz. Çocuk rehabilitasyon ünitemizde günlük 8 ila 10 hasta alma kapasitemiz var. Randevu üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özel eğitimlerini almış fizyoterapistlerimizin görüşleriyle birlikte biz planlamasını yapıp sürekli takibini yapacağımız bir alan oluştu. Bu hastalarımız daha önce büyükşehirlere gidiyorlardı. Daha çok ayseri ve Ankara gibi 3. Basamak Üniversite hastanelerine gidiyorlardı biz bunun önüne geçmek istedik. Yozgat’ta 80 ila 100 arasındaki Serabral Palsi hastası olan hastamız var onların tedavilerini yapmak istiyoruz. Çevre illerin çoğunda da böyle Çocuk Rehabilitasyon ünitesi yok inşallah onlara da hizmet vereceğiz.” 
Kozan, açılışta il yöneticilerine hastaların tedavi sürecinin nasıl işleyeceği konusunda bilgiler verildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bir Hizmet Daha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yozgatlı doktor Gaziantep’de
Yozgatlı doktor Gaziantep’de
"Bol su tüketin"
"Bol su tüketin"
Taramalar devam ediyor
Taramalar devam ediyor
Uzmanı uyardı!
Uzmanı uyardı!
Mevsim geçişleri hasta etmesin
Mevsim geçişleri hasta etmesin
Büyükelçiden ziyaret
Büyükelçiden ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim