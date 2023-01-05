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Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

05 Ocak 2023 Perşembe 02:00
Bilgilendirme toplantısı yapıldı

76. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Toplantıda Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Verem Savaş Dispanserinde görev yapan Dr. Fatmagül Arslan, verem hastalığı nedenleri, risk faktörleri, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı
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