76. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Verem Savaş Dispanserinde görev yapan Dr. Fatmagül Arslan, verem hastalığı nedenleri, risk faktörleri, korunma ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. »Haber Merkezi