Belge töreni düzenlendi

Hastane Başhekimi Uz. Dr. Mustafa Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, İdari ve Mali İşler Müdürü Sencer Çiçek, Yoğun Bakım Koordinatör Hemşire Aynur Koçak ve Sertifika Programı Eğitimcileri tarafından kursiyerlere sertifikaları taktim edildi.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan konuyla ilgili; “Hastanemiz Yoğun Bakım Koordinatör Hemşiresi Aynur Koçak ve ekibi tarafından büyük bir özveriyle düzenlenen programa birçok ilimizde görev yapan hemşire arkadaşlarımız katılmıştır. Amacı; koruyucu, geliştirici rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran, sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun bakım hemşireleri yetiştirmek olan eğitim sonrasında teorik eğitimleri ve uygulamalı görevlerini başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize meslek hayatlarında başarılar temenni ediyorum. Bu eğitimde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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