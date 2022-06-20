Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
açık
Video Haber Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam Mutlu Günlerimiz
BİST
2.533,33
ALTIN
1.022,36
DOLAR
17,27
STERLİN
21,15
EURO
18,21

Beldede sağlık taraması

Çekerek Kaymakamlığı, Çekerek Belediyesi, Toplum Sağlığı Merkezi ile Yozgat Bozok Üniversitesi Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu tarafından yapılan protokol kapsamında Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak Beldesi’nde sağlık taraması yapıldı.

20 Haziran 2022 Pazartesi 00:55
Beldede sağlık taraması

İçerisinde EKG, mamografi, röntgen, kan alma ünitesi ve acil müdahale ekipmanı bulunan Mobil Sağlık aracı ile Özükavak Beldesine giden sağlıkçılar beldede bulunan vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Ücretsiz olarak yapılan sağlık taramasında belde halkının genel sağlık durumları kontrol edilirken, KOAH testleri de yapıldı. Hastalıkları bulunan, yataklı tedavi görmesi gereken hastaların ilgili bölümlere yönlendirildiği çalışmalar ilçeye bağlı köylerde de devam edecek. Özükavak Belediye Başkanlığı Oğuz Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Meslek Yüksek Okuluyla, Çekerek Kaymakamlığı ve Çekerek Belediyesinin ortak protokolü ile başlatmış oldukları mobil sağlık tarama aracıyla genel sağlık taramasının ilk olarak Özükavak kasabasından başlatıldığını söyledi. Kasabalarında üniversite hocaları ve beraberindeki öğrencilerin sağlık taraması gerçekleştirdiğinin altını çizen Başkan Ünal, ‘’ Ekip tarafından kanser, hepatit, astım, KOAH taramalarının yapıldı. Özükavak Belediye Başkanlığı olarak başta Fuat Oktay Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Tekin Güler’e, yine Yüksek Okulu Sekreterimiz Savaş Akyüz olmak üzere tüm emeği geçen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden Allah razı olsun diyor ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi. 
İhsan Çelikkaya

Anahtar Kelimeler:
Beldede Sağlık Taraması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başarılı bir ameliyat daha
Başarılı bir ameliyat daha
Elleriniz titriyorsa dikkat!
Elleriniz titriyorsa dikkat!
Mücadele anne karnında başlıyor
Mücadele anne karnında başlıyor
BU SENEKi VAKALAR SIKINTILI
BU SENEKi VAKALAR SIKINTILI
Aşı yakınlaştırdı
Aşı yakınlaştırdı
AŞI OLMAK ÖNEMLi
AŞI OLMAK ÖNEMLi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim