Beldede sağlık taraması

İçerisinde EKG, mamografi, röntgen, kan alma ünitesi ve acil müdahale ekipmanı bulunan Mobil Sağlık aracı ile Özükavak Beldesine giden sağlıkçılar beldede bulunan vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Ücretsiz olarak yapılan sağlık taramasında belde halkının genel sağlık durumları kontrol edilirken, KOAH testleri de yapıldı. Hastalıkları bulunan, yataklı tedavi görmesi gereken hastaların ilgili bölümlere yönlendirildiği çalışmalar ilçeye bağlı köylerde de devam edecek. Özükavak Belediye Başkanlığı Oğuz Ünal, Yozgat Bozok Üniversitesi Çekerek Fuat Oktay Meslek Yüksek Okuluyla, Çekerek Kaymakamlığı ve Çekerek Belediyesinin ortak protokolü ile başlatmış oldukları mobil sağlık tarama aracıyla genel sağlık taramasının ilk olarak Özükavak kasabasından başlatıldığını söyledi. Kasabalarında üniversite hocaları ve beraberindeki öğrencilerin sağlık taraması gerçekleştirdiğinin altını çizen Başkan Ünal, ‘’ Ekip tarafından kanser, hepatit, astım, KOAH taramalarının yapıldı. Özükavak Belediye Başkanlığı olarak başta Fuat Oktay Meslek Yüksek Okulu Müdürümüz Tekin Güler’e, yine Yüksek Okulu Sekreterimiz Savaş Akyüz olmak üzere tüm emeği geçen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizden Allah razı olsun diyor ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ dedi.

İhsan Çelikkaya