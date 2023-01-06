Başarı oranı yüzde 90

Op. Dr. Eldem açıklamasında, “Ülkemizde her yıl yaklaşık 4 bin kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor. Rahim ağzı, rahim ile vajina arasında rahimin bir parçası olan dokudur. Rahim ağzı kanseri bu dokunun kanserleşmesidir.” dedi.

“Rahim ağzı kanseri HPV (insan papilloma virüs) isimli virüs nedeniyle oluşan bir kanserdir.” diyen Eldem açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu virüs rahim ağzı dokusundaki hücreleri enfekte ederek bu hücrelerin anormal büyümesine ve kanserleşmesine sebep olmaktadır. Sigara ve alkol kullanımı, bağışıklık sistemi bozuklukları, sağlıksız beslenme ve çok eşlilik yapmak da risk faktörleri arasında yer almaktadır. Rahim ağzı kanserini düzenli tarama sayesinde kanser gelişmeden tespit etmek mümkündür. Ülkemizde 30-65 yaş aralığındaki kadınlardan 5 yılda bir smear ve HPV -DNA testi yapılması önerilmektedir.

Ülkemizde rahim ağzı kanseri taramaları ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) yapılmaktadır. Ağrısız ve basit bir işlemdir.

Rahim ağzı kanser aşısı yüzde 90’lara varan kanser önleme etkinliğine sahiptir. Kız çocuklarına 9-13 arası 2 doz, 13-26 arasında da 3 doz aşı yaparsak hayat boyu bir daha hatırlatma dozuna gerek kalmadan HPV enfeksiyonundan korumaktadır.

Sağlık Bakanlığı'ndan geçen ay yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de yakın zamanda özellikli gruplara ücretsiz HPV aşı uygulaması başlanacağı açıklanmıştır.Unutmayalım ki ‘Erken Teşhis Hayta Kurtarır.’”

Şehir Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları bölümü 5 poliklinikte hasta tedavisi yapmaya devam ediyor. »Haber Merkezi