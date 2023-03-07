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Bağımlılık açıklaması

Her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında dikkat çekilen “ Yeşilay Haftası” Dolayısıyla Yozgat Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları hekimi Uz. Dr. Ümmühan Tuğba Tümüklü “Bağımlılık” üzerine dikkat çekti. 

07 Mart 2023 Salı 02:00
Bağımlılık açıklaması

Bağımlılık yapan maddelerin bedene ve zihne verdiği zararların bilinmesi gerektiğini söyleyen Uz.Dr. Tümüklü açıklamasında şunları söyledi:
“Toplumda bağımlılığa karşı bilinç geliştirmek, bağımlılık yapan maddelerin bedene ve zihne verdiği zararlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla her yıl 1-7 Mart Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Yeşilay yüz binlerce gönüllüsü ve çalışanıyla çeşitli faaliyetlerle bağımlılığa ve etkilerine dikkat çekmektedir.
BAĞIMLILIK NEDİR?
Bağımlılık, kişinin kullandığı bir madde veya gerçekleştirdiği eylem üzerindeki kontrolünü yitirmesidir. Bireyin doğduğu andan itibaren dış dünyadan gelen uyaranlara karşı olumlu ya da olumsuz tepki vererek kendini koruması ve sorunlarla baş etmesi gerekir. Tercih ettiği bu başa çıkma yöntemi bağımlılığın ortaya çıkmasında kilit unsuru oluşturur. Bağımlılık konusunu ele alırken kişinin bebeklik ve çocukluk döneminden itibaren bulunduğu ortamlar, sosyokültürel yapılar da dikkate alınmalıdır.
BAĞIMLILIĞIN OLUŞMA SEBEPLERİ
Bağımlılık, çok sayıda psikolojik ve biyolojik unsurun bir araya gelmesiyle oluşur, tek bir sebebe bağlamak pek doğru olmayabilir. Bireyin maddeyle ilk karşılaşmasında merak ve korku duygusu ile bir kereden bir şey olmaz düşüncesi baskın olur. Bağımlılık yapan maddeler, beyindeki motivasyon, dikkat, karar verme gibi bilişsel fonksiyonlardan sorumlu dopamin hormonunun salınımını etkilemektedir. Madde ne kadar sık ve ne kadar çok kullanılırsa beyine vereceği zarar da o kadar artar.
YEŞİLAY’IN ÇALIŞMA YAPTIĞI BAĞIMLILIK ALANLARI
Tütün Bağımlılığı, Alkol Bağımlılığı, Madde Bağımlılığı, Kumar Bağımlılığı, Teknoloji Bağımlılığı
YEDAM NEDİR?
Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılık konusunda bireylere ücretsiz psikososyal destek veren bir merkezdir. Bağımlılıkla ilgili sorun yaşayan kişilerin aileleri ve yakınlarına da destek verilerek kişinin çevresiyle olan ilişkilerinin de iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Sosyal yaşama uyum amaçlı meslek edindirme kursları, grup çalışmaları, YEDAM atölyede gerçekleştirilen aktivitelerle maddelere değil hayata bağlı bireylerin olması hedeflenmektedir.” Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Bağımlılık Açıklaması
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