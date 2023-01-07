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Ay sonuna kadar hizmet verecek

Çayıralan Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından Aralık ayı başında ilçeye getirilen 2 adet mobil kanser tarama aracı Ocak ayı sonuna kadar hizmet vermeye devam edecek.

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Ay sonuna kadar hizmet verecek

Konu hakkında açıklama yapan Çayıralan TSM Başkanı Dr. Oğuzhan Ünsal; ''Meme kanseri taramasında kullanılan mamografi cihazının içinde bulunduğu kanser tarama tırı ve rahim ağzı taraması yapmak için smear numunelerinin alınacağı gezici sağlık istasyonu araçlarının Ocak ayında da ilçemize hizmet vereceğini belirterek şöyle dedi: “yaptığımız çalışmalar neticesinde vatandaşlarımızın taleplerini daha üst düzeyde karşılamak için araçları bir ay daha ilçemizde tutuyoruz. 40-69 yaş aralığında olup da mamografi ile meme kanseri taraması yapılmayan hiçbir kadın vatandaşımız olsun istemiyoruz” dedi.
 “Hâla tetkik yaptırmayan vatandaşımız varsa Aile Sağlığı Merkezimizden randevu almaya davet ediyoruz” diyen Çayıralan Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Oğuzhan Ünsal; “Ayrıca 30-65 yaş arası kadın vatandaşlarımız için de rahim ağzı kanseri taramalarımız tüm hızıyla devam ediyor.'' diyerek vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanmaları gerektiğini vurguladı. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 16:58
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