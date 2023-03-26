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ATT günü kutlu olsun

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Acil Tıp Teknisyenleri arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma ortamının sağlanması amacıyla her yıl 22 Mart tarihinin “Acil Tıp Teknisyenleri Günü” olarak, 22-28 Mart tarihinin ise “Acil Tıp Teknisyenleri Haftası” olarak kutlandığını belirterek, günün anlam ve önemini belirten bir kutlama mesajı yayınladı.

26 Mart 2023 Pazar 02:32
ATT günü kutlu olsun

Gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveriyle vatandaşlara acil sağlık hizmeti veren Acil Tıp Teknisyenlerinin zor şartlarda görev yaptıklarına dikkat çeken Taşkın, mesajında şunları ifade etti:
“Acil sağlık sisteminde yetişmiş ve nitelikli personel gücü bakımından ilk sırada Acil Tıp Teknisyenleri yer almaktadır. Özverili bir şekilde görev yapan Acil Tıp Teknisyenleri, bireylerin kazaya uğraması ya da hastalanması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilkyardım hizmetleri uygulayan; hasta, yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezine ulaştırılmasını sağlayan sağlık mensuplarıdır. Saha da her türlü riskle karşılaşma ihtimaline karşı olumsuz şartlarda canı pahasına görev yapan ATT’ler gerek insani, gerek kamu çalışanı olma açısından hak ettikleri saygınlığı görebilmelidir. Ayrıca diğer sağlık çalışanları gibi Avrupa standartlarının altında görev yaparak yıpranıyorlar. Mesleki sorumluluk onları ağır bir yükün altında ezmektedir. Acil Tıp Teknisyenlerinin iş yeri ile ilgili pek çok sorunları var: 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin yürütülmesi için oluşturulan istasyonlarda görev yapan ATT’ler rızası dışında başka istasyonlarda veya birimlerde geçici veya nöbet tutmak üzere görevlendirilmemelidir.
Sağlık Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar, sağlık çalışanlarının işyeri, mesleki, sosyal ve ekonomik sorunlarını kısa zamanda çözerek insanca yaşayabilecekleri koşulları sağlamalıdırlar.
Anadolu Sağlık Sen olarak, ATT’lerimizin 22-28 Mart tarihleri arasındaki bu anlamlı günlerini kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve başarılı çalışmalar diliyorum.” 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 25.03.2023 17:33
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ATT Günü Kutlu Olsun
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