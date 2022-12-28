Anlaşma yapıldı

Anlaşma ile 2’nci basamakta çalışan personellere maaş miktarına bakılmaksızın 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, bin 800 lirası kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan” olarak yapılacaktır.

İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, yapılan anlaşma üzerine yapmış olduğu açıklamada; “Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın girişimleriyle Müdürlüğümüz ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 3 yıl boyunca sürecek maaş anlaşması yapılmıştır. Anlaşma ile 2’nci basamakta çalışan personellere maaş miktarına bakılmaksızın 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, bin 800 lirası kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan” olarak yapılacaktır. 25 bin 200 liralık peşin kısım önümüzdeki günlerde, bin 800 lira para puan ise 15 Ocak 2023'de hesaplara yatacaktır. Müdürlüğümüz ve T.C. Halk Bankası A.Ş. arasında promosyon revizyon görüşmeleri sonucunda 4 yıl kalan sözleşme süresi 3 yıla düşürülerek maaş anlaşması yenilenmiştir.

Anlaşma ile 1’inci basamakta çalışan personellerimize maaş miktarına bakılmaksızın 23 bin 880 lira promosyon ödemesi yapılacaktır. Bu ödemenin 21 bin 800 bin lirası peşin (20 bin lira nakit, bin 800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan” olarak yapılacaktır.

20 bin liralık peşin kısım önümüzdeki günlerde, bin 800 lira para puan ise 15 Ocak 2023'de hesaplara yatacaktır. Elde edilen bu kazanım için Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya ve bu süreçte emeği geçen tüm yetkililerimize şükranlarımızı sunarız. Tüm personellerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

