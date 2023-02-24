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Anlamlı ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’ın Girişimleriyle Yozgat Şehir Hastanesine anlamlı ziyaret.

24 Şubat 2023 Cuma 02:00
Anlamlı ziyaret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’ın girişimleri ile Ankaralı hayırsever iş insanı Kemal Yurtoğlu ve ABD merkezli Baitulmaal Yardımlaşma Derneği Şehir hastanesini ziyaret etti.
Yapılan ziyarette depremden etkilenen ve Şehir hastanesinde tedavi gören depremzede çocuklara oyuncak hediye ederek, geçmiş olsun dilekleri iletildi.
Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan gerçekleştirilen anlamlı ziyaret için Kemal Yurtoğlu ve Baitulmaal Yardımlaşma Derneği’ne teşekkür etti. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 24.02.2023 09:28
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