Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal’ın girişimleri ile Ankaralı hayırsever iş insanı Kemal Yurtoğlu ve ABD merkezli Baitulmaal Yardımlaşma Derneği Şehir hastanesini ziyaret etti.

Yapılan ziyarette depremden etkilenen ve Şehir hastanesinde tedavi gören depremzede çocuklara oyuncak hediye ederek, geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan gerçekleştirilen anlamlı ziyaret için Kemal Yurtoğlu ve Baitulmaal Yardımlaşma Derneği’ne teşekkür etti. »Haber Merkezi