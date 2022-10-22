Anlamlı video

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Yozgat Şehir Hastanesi yapmış oldukları çalışmalar ile farkındalık yapmaya devam ediyor. 

22 Ekim 2022 Cumartesi 02:11
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Meme Kanserine dikkat çekmek amacıyla Şehir Hastanesi tarafından farkındalık videosu hazırlandı.
Erken teşhisin hayat kurtaracağını belirten Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan, “Meme Kanserine dikkat çekmek amacıyla hastanemiz tarafından farkındalık videosu hazırlandı. Sizde annenize, eşinize, kızınıza kısacası hayatınızda değer verdiğiniz herkese kendi kendine muayenenin önemini hatırlatın. Meme kanserine karşı verdiğimiz savaşı ancak toplum olarak bilinçlenerek kazanırız. Unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarır.” şeklinde konuştu. 
»Haber Merkezi

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