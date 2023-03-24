Ameliyat başarıyla yapıldı

Daha çok tekme kullanılan spor dallarıyla uğraşan sporcuların el ve ayak başparmaklarında oluşan kırıklara verilen ve çok nadir görülen “Pinckney Kırığı” ile gelen hastanın ameliyatı 15 dakika sürdü.

11 yaşındaki hastanın ameliyatını gerçekleştiren Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji doktoru Operatör Dr. Hakan Başar, “Pinckney Kırığı daha çok el başparmağında görülen bir kırık şekli. Hastamızın ayak başparmağında oluşu bizi çok şaşırttı.” dedi.

Operatör Dr. Başar, açıklamasına şöyle devam etti; “Hastamız 11 yaşında erkek çocuğumuz tekvandocu. Tekvando eğitimi sırasında sol ayak başparmağını duvara vurmuş yanlışlıkla. Parmağında çok nadir görülen bir kırığı vardı. Literatürde Pinckney kırığı olarak geçiyor. Ameliyat etme durumunda kaldık ve bir tane tel ile kırığını düzelttik, tutturduk. Sonrasında yarım alçıyla bir müddet takip edeceğiz ve iyileşmesini bekleyeceğiz.

AMELİYAT BASİT AMA LİTERATÜRDE BİR KAÇ TANE VAR

Ameliyat toplam 15 dakika sürdü. İşlem olarak çok zor bir işlem değil. Ancak çok nadir bir kırık olduğu için bizde şaşırdık. Literatürde birkaç tane keysreport var, biz de keysreport yapmayı düşünüyoruz.

PİNCKNEY KIRIĞI NEDİR?

Pinckney kırığı daha çok tekme kullanılan spor dallarıyla uğraşan sporcularda görülen bir kırık. Ayak başparmağının distal falanks dediğimiz en uç kısmının büyüme planının ayrılmasıyla gelişiyor. Elde görülen daha sık muadilleri var ama ayakta görülmesi biraz daha nadir bir kırık. Özel bir ismi olduğu için Pinckney Kırığı olarak biliniyor literatürde. Ameliyattan sonra inşallah şifa bulacak çocuğumuz. Tamamen iyileşmesi ortalama 3 hafta sonra tellerini sökmeyi düşünüyoruz. Tabi röntgen kontrolü sonrası, sonrasında da yavaş yavaş ön ayağına yük vermeye başlayacağız.”

TEDAVİ İÇİN TANI DOĞRU OLMALI

Yozgat Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji doktoru Operatör Dr. Mehmet Okan Atahan ise nadir görülen bu vakanın tanısının konmasıyla doğru tedaviye ulaşıldığını belirtti.

Operatör Dr. Atahan mesai arkadaşı Operatör Dr. Hakan Başar’ı koyduğu tanıdan dolayı tebrik ederek şöyle konuştu: “Bu tür kırıkların aslında tanı ve tedavisi burada tanı daha zor tedaviden ziyade. Hakan arkadaşımız tanısını gayet iyi koydu. Bu tür durumlarda eğer tanı atlanabilirse kolay bir tedavili hastalıkta beklenmedik ya da hastanın hayatını ömür boyu etkileyecek bir travma olabiliyor. Bu yüzden tanı kısmında özellikle atlamamak adına hastayı iyi dinlemeli iyi muayene etmenin önemini bir kez daha görmüş olduk.” »Haber Merkezi