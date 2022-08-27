Açılış öncesi inceleme

Açılış önce Başhekim Uzman Dr. Mustafa Kozan ve Başhekim Yardımcısı Mete Selvi Çocuk Rehabilitasyon Ünitesinde incelemelerde bulundu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başhekim Kozan, “Çocuk Rehabilitasyon Ünitesini hizmete açarak amacımız çocuklarda çeşitli hastalıklar ve travmalar sonucu oluşan, büyüme ve gelişme döneminde olan çocuklarımızın hayatlarını erkenden tanıyıp fiziksel kayıplarını önlemek ve tedavi etmektir. Burada sunacağımız hizmet ile birlikte ailenin de katılımının sağlandığı, çocuklarımızın fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak hayata katılımlarını sağlayacağız. Ünitemizi onların korkmadan gelebileceği hatta keyif alacağı bir ortama dönüştürerek hizmet sunacağız. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktorlarımızın takibi ve Fizyoterapistlerimiz eşliğinde her çocuğun yaşına ve durumuna uygun oyun aktiviteleri, çeşitli fizik tedavi aletlerini, egzersiz ve ekipmanları kullanarak sevgi ve ilgiyle onların güvenli bir ortamda seans almalarını sağlayacağız” dedi.

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