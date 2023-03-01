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3 bin 10 vatandaşa hizmet

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat 2023 tarihi itibariyle tesislerde konaklayan toplam 3010 vatandaşımıza 1. Basamak Sağlık Hizmeti yerinde verildi.

01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
3 bin 10 vatandaşa hizmet

Bu hizmet, gebe, lohusa, 1 yaş altı, 1-5 yaş, 65 yaş ve üzeri, engelli ve kronik hastaları da kapsamaktadır.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, yapılan çalışmalar hakkında şunları söyledi: “Tesislerde konaklayan vatandaşlarımıza yönelik olarak sağlık ekiplerimiz tarafından 1. Basamak Sağlık Hizmeti verildi. Bu kapsamda, gebe, lohusa, 1 yaş altı, 1-5 yaş, 65 yaş ve üzeri, engelli ve kronik hastalarımızın sağlık durumları değerlendirildi. Gerekli tedaviler yerinde yapıldı, ilaçlar ve tıbbi malzemeler dağıtıldı. Bu çalışmalar sayesinde vatandaşlarımızın sağlık sorunları önlenmiş, sağlıklı bir şekilde tesislerden ayrılmaları sağlanmıştır.”
Bu önemli sağlık hizmetinin yerinde verilmesi, vatandaşlarımızın sağlığı açısından oldukça önemlidir. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlık sorunlarına yönelik çalışmaların her zaman devam edeceğini vurguladılar. »Haber Merkezi

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3 Bin 10 Vatandaşa Hizmet
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