11’inci kuruluş yıldönümü

Anadolu Sağlık Sen’in 11. Kuruluş Yıldönümü olması nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Genel Başkan Necip Taşkın, 2011 yılında 12 Eylül günü kurulan Anadolu Sağlık Sen’in onurlu mücadelesinin artarak devam ettiğini söyledi.

Sendikacılığın, hak aramada ve yeni haklar kazanmada meşakkatli bir yolculuk olduğunu ifade eden Taşkın, Anadolu Sağlık Sen’in, Sağlık Hizmet Kolundaki sendikacılık mücadelesinin örnek olduğunu, bu nedenle 11 yılda ciddi bir büyüme trendine girdiklerini belirterek, 15 Mayıs 2023 yılına kadar yüzde 80 büyüme beklediklerine dikkat çekti.

Kurulduğu günden itibaren sağlık çalışanlarının insanca yaşayabilecekleri bir gelire sahip olması, huzurlu ve mutlu yaşayabilmesi için mücadele ederek demokratik haklarının tek savunucusu haline gelen Anadolu Sağlık Sen’in hakkı ve hukuku gözeterek yaptığı mücadelenin sağlık çalışanlarının takdirini kazandığına vurgu yapan Taşkın, mesajında şunları ifade etti: “Sendikamızın 11. Kuruluş yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üyelerimizle büyük bir aile olduk. Birimiz değil, hepimizin derdi, sıkıntısı, mutluluğu ve sevinciyle aile olmanın unsurlarını birlikte yaşadık, sıkı bağlarla birbirimize bağlandık. Anadolu Sağlık Sen; sağlık çalışanlarının mesleki, ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki sorunlarını tespit ederek çözülmesi için önerilerde bulunan, yetkili makamlara çözüm önerileri sunarak pek çok sorunun çözülmesine katkı sağlayan bir sendika olarak, sağlık çalışanlarının her zaman yanında yer almıştır. Anadolu Sağlık Sen, sendikacılık tarihinde önemli bir boşluğu doldurmuştur. Anadolu Sağlık Sen, üyelerinin haklarını korumak için bütün Anayasal ve demokratik yolları deneyerek çözüm üreten bir sendikadır. Anadolu Sağlık Sen, kimsenin himayesinde değildir. Üyelerinin gücü ve katkısıyla yoluna devam eden ve çalışma yapan bir sendikadır. Siyaset üstü sendikacılık anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir siyasi düşüncenin arka bahçesi olmadık, tek amacımız meslektaşlarımızın onurlu yaşayacağı bir gelecek için çalışmaktır. Bu nedenle her yıl üye sayımızı artırarak yolumuza devam ediyoruz. Anadolu Sağlık Sen, tüm sağlık çalışanlarının yanındadır. Her zamanda yanında olmaya devam edecek, kimseyi ötekileştirmeden sendikal çalışmalarını sürdürecektir. Kuruluşumuzu kutladığımız bu günlerde, üyelerimizle birlik ve beraberlik içinde, verilmeyen haklarımızı alana kadar sendikal mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

Bu vesileyle sendikamızın 11. kuruluş yılını kutluyorum. Sendikamızın bugünlere gelmesinde emeği geçen yönetim kurulu üyelerimizi, şubelerimizin yönetim kurulu üyelerini, il başkanlarımızı, ilçe ve işyeri temsilcilerimizi ve üyelerimizi kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Omuz omuza mücadeleye kararlı ve azimli bir şekilde devam edeceğiz. Kardeşlik duyguları içinde ve birliğimizin daim olması dileğiyle saygılarımı sunuyorum.”

