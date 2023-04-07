İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri konuşularak karara bağlandı.

Yozgat İl Genel Meclisi, Nisan ayı toplantısını yaparak Tarım Orman ve Hayvancılık, Çevre ve Sağlık Komisyonunun hazırladıkları gündem maddeleri değerlendirildi.

Düzenlenen toplantıda, Akdağmadeni ilçesinde ve köylerinde bulunan tarım arazilerinde, hangi tarım ürünlerinin ekiminin yapıldığı, hangi çeşit meyve yetiştirildiği ve büyük ve küçükbaş hayvancılığın ne durumda olduğu hakkında Tarım Orman ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Şakir Taşdemir tarafından rapor okundu.

Başkan Taşdemir okuduğu raporda; “Akdağmadeni ilçesi ve köylerinde bulunan arazilere 252 bin 022 dekar alanda buğday, 24 bin 354 dekar alanda arpa, 7 bin 550 dekar alanda nohut, 2 bin 620 dekar alanda mercimek, bin dekar alanda yağlık ayçiçeği, 16 bin 994 dekar alanda yem bitkileri (fiğ, yonca, korunga ve mısır), 5 bin 500 dekar alanda patates, 2 bin 250 dekar alanda fasulye, 500 dekar alanda domates, 5 bin 730 dekar alanda yulaf, 6 bin 200 dekar alanda çavdar, 6 bin dekar alanda şekerpancarı, 2 bin 050 dekar alanda tritikale, 10 bin 250 dekar alanda bahçe ürünleri, 2 bin dekar alanda soğan, 350 dekar alanda üzüm, 180 dekar alanda elma, 10 dekar alanda armut, 8 dekar alanda erik, 180 dekar alanda ceviz, 12 dekar alanda kiraz, 4 dekar alanda karpuz ve 172 bin 980 dekar alanda diğerleri, meyve çeşitleri ile nadasa bırakılan alanlar olmak üzere 518 bin dekar alanda ekim yapılmaktadır. Yine ilçede 33 bin 829 büyükbaş, 2 bin 250 büyükbaş işletmesi, 23 bin 874 küçükbaş, 280 küçükbaş işletme, 384 baş Manda, 12 bin 130 baş keçi, 4 bin 406 arı ovanı, 90 arı işletme tesisi, 4 adet kanatlı işletme ve 286 bin 800 TKİ tavuk sayısı ve 18 bin 350 serbest beslenen tavuk sayısı varlığının bulunduğu tespit edildi. Zaman içerisinde büyük, küçük ve kanatlı hayvanlarla ilgili tüm aşıların zamanında yapıldığı ilgililerce belirtilmektedir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda diğer gündem maddesinde ise, Çayıralan ilçe merkezinde ve köylerinde bulunan sağlık evi ve sağlık ocakları ile ilçe merkezinde bulunan Aile Sağlığı Merkezlerinin genel durumu hakkında Çevre ve Sağlık komisyonu başkanı Abdulbaki Karataş tarafından rapor okundu.

Karataş okuduğu raporda; “İlimiz Çayıralan ilçesi Aile Sağlığı Merkezi, 10 personel ile hizmet vermekte olup, fiziki olarak herhangi bir eksikliği bulunmamaktadır. Yukarıyahyasaray köyü Sağlık Evinde 1 personel ile hizmet vermekte olup, fiziki olarak her hangi bir acil eksikliği yoktur. Curali köyü Sağlık Evinde 1 personel ile hizmet vermekte olup, fiziki olarak acil bir eksikliği bulunmamaktadır. Çokradan köyü sağlık evi, personel yokluğundan dolayı aktif çalışmamakta olup, acil bir ihtiyacı bulunmamaktadır. Konuklar sağlık evi, personel yokluğundan dolayı aktif çalışmamakta olup, acil bir ihtiyacı bulunmamaktadır. Evciler sağlık evi personel yokluğundan dolayı aktif çalışmamakta olup acil olarak bir eksiği yoktur. Menteşe köyü sağlık evinde de personel yokluğundan dolayı aktif çalışmamakta ve olup her hangi bir ihtiyacı bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir