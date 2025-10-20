Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile vatandaşların uzun süredir beklediği birçok düzenleme hayata geçirildi.

Yeni yönetmelik; ömür boyu yenileme garantisi, bekleme süreleri, şirket değişikliğinde hak kaybının önlenmesi ve indirim oranlarının poliçede açıkça belirtilmesi gibi konularda önemli yenilikler içeriyor.

Bekleme Sürelerine Yeni Düzenleme

Yapılan değişiklikle birlikte sigorta şirketlerine, sigortacılık ilkelerine ve iyi niyet kurallarına uygun olmak kaydıyla poliçelerde “bekleme süresi” belirleme hakkı tanındı.

Ancak bundan böyle bekleme süresi yalnızca ilk sigorta döneminde uygulanabilecek. Aynı plan kapsamında yenilenen poliçelerde sonraki dönemlerde bekleme süresi geçerli olmayacak.

Ayrıca, bekleme süresini tamamlayan sigortalıların şirket değiştirmesi durumunda, yeni sigorta şirketi tarafından da –Kurumca belirlenen özel durumlar dışında– ek bekleme süresi uygulanmayacak.

Bekleme süresi dolmadan şirket değişikliği yapan sigortalılarda ise önceki şirkette geçen süre yeni poliçeye dâhil edilecek. Böylece vatandaşların sigorta şirketi değiştirirken hak kaybı yaşamasının önüne geçilecek.

60 Yaş Altı Sigortalılara Ömür Boyu Yenileme Garantisi

Yeni yönetmelik kapsamında en dikkat çeken düzenleme ise ömür boyu yenileme garantisi oldu. Buna göre, sigorta şirketleri artık 60 yaşını doldurmamış kişilere bu garantiyi içeren sözleşmeler sunmak zorunda olacak.

Sigorta ettirenin isteğine göre, poliçe ömür boyu yenileme garantisi içeren veya içermeyen şekilde hazırlanabilecek. Ancak şirketler, sigortalıyı yanıltacak biçimde farklı taahhütleri “yenileme garantisi” adıyla sunamayacak.

Ayrıca, ömür boyu yenileme garantisine ilişkin tüm şartlar poliçede açıkça belirtilecek ve bu şartlar sonradan sigortalı aleyhine değiştirilemeyecek.

Garanti Almak İçin 3 Yıl Kesintisiz Sigorta Şartı

Ömür boyu yenileme garantisinden yararlanmak isteyen sigortalıların, aynı plan kapsamında kesintisiz en az 3 yıl sigortalı olması gerekecek. Bu süre boyunca alınan toplam tazminatların, ödenen primlere oranının ise %80’in altında kalması şartı aranacak.

Şirketler, sigortalının geçmiş sağlık durumu, hastalık geçmişi ve risk analizini dikkate alarak poliçe primi belirleyebilecek. Ancak yönetmelikteki şartları sağlayan sigortalılara garanti vermekten kaçınılamayacak.

Garanti verildikten sonra ise sigorta şirketleri sigortalının sağlık durumundaki değişiklikleri gerekçe göstererek teminatları daraltamayacak, limitleri düşüremeyecek veya ek prim uygulayamayacak.

Yürürlük Tarihi

Yeni düzenlemeler 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Yeni yönetmelikle birlikte vatandaşların özel sağlık sigortalarında daha şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir sisteme kavuşması hedefleniyor. Uzmanlar, bu değişikliklerin sigorta sektöründe hem tüketici güvenini artıracağını hem de uzun vadeli sağlık güvencesini güçlendireceğini belirtiyor.