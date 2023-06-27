Vatandaşları yoğun geçecek olan bayram trafiğinde dikkatli olmaları konusunda da uyaran Başkan Eroğlu, “Dini bayramlarımızdan olan mübarek Kurban Bayramı'na milletçe el ele gönül gönüle ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. İnsanı insan yapan değerlerin doruk seviyesine ulaştığı yoğun günler olan bayramlar, toplumsal hayatımız açısından da çok büyük bir öneme ve değere sahiptir. Çünkü bu güzel günleri; kırgınlıkların, dargınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi ve saygının pekiştiği, yardımlaşma duygularının arttığı, hoşgörünün hakim olduğu bir iklimde yaşamak gerekmektedir. Her bayramda olduğu gibi sevdiklerimizle hasret giderirken; en güzel anıları birlikte paylaşmalı, en güzel hatıraları bu bayramda da tazelemelidir” dedi.

Bildiğiniz gibi her bayramda trafik yoğunluğu nedeniyle kazalarda artış olduğuna dikkat çeken Eroğlu, şunları kaydetti: “İl dışına çıkan vatandaşlarımız, gerekse çevre il ve ilçelerden Yozgat’a gelecek olan hemşerilerimizin trafik kurallarına çok dikkat etmeleri gerekmektedir. İnanıyorum ki, sürücülerimiz trafik kurallarına azami uyacak ve kimsenin bayram sevinci hüzne dönüşmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerimle Kurban Bayramı'nın ilimiz, ülkemiz, milletimiz, tüm İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyor, hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum” Yasin Nazım Kayhan