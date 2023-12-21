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Taleplerin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde karar mercilerine iletilmesi amacıyla kurulan platformdan sadece Sağlık Sen üyeleri değil üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanları başvuru yapabilecek.

Kurulan talep toplama platformu hakkında açıklamada bulanan Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu; “Sağlık Sen, üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği hakkı için talep toplama platformu kurdu. Talepleri daha hızlı ve güvenilir bir şekilde karar mercilerine iletilmesine olanak sağlayacak platforma, üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanları başvuru yapabilecek.

Sağlık Sen tarafından hayata geçirilen platform ile üniversite hastanelerinde görevli memurların yer değişikliği taleplerinin daha hızlı ve güvenilir şekilde karar mercilerine iletilmesi sağlanacak. Platformda toplanan yer değişikliği taleplerini, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) ve ilgili üniversitelerle paylaşacak olan Sağlık Sen, yer değişikliği işlemlerinin koordineli olarak yapılmasına imkan sunacak. Bu hizmetten Sağlık Sen’e üyelik şartı aranmaksızın üniversite hastanelerinde görevli tüm sağlık çalışanları yararlanabilecek” ifadelerini kullandı.