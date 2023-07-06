Sağlık-Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, Sağlık-Sen İletişim Merkezi Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ile birebir temas sağlayacak olan iletişim merkezi, saha ile Sağlık-Sen arasında bir köprü vazifesi göreceğini söyledi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Eroğlu, “Çalışanların talep, istek, öneri, şikayet gibi bildirimlerini kolayca Sağlık-Sen Genel Merkezine ulaştırılmasına yönelik faaliyet gösterecek olan iletişim merkeziyle, sorunların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. Gelen bildirimleri titizlikle değerlendirecek olan iletişim merkezi, ayrıca başvuru sahibine geri dönüş yapılmasını sağlayacak. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları, iletişim merkezine 444 1995 nolu numara üzerinden 09.00-18.00 saatleri arasında ulaşabilecek.

ŞEFFAF, HIZLI VE ÇÖZÜM ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞINA HİZMET EDECEK

Sağlık-Sen İletişim Merkezi’nde güvenilir ve kolay ulaşılabilir bir yönetim anlayışının hâkim kılındığını kaydeden Başkan Eroğlu, merkezin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yönetime katıldığı iletişim kanalı olarak hayata geçirildiğini söyledi.

Eroğlu, “Şeffaf, hızlı ve çözüm odaklı yönetim anlayışına hizmet eden iletişim merkezi, sahadan iletilen bildirimler ile sorunları tespit ederek çözüm yolları sunmayı, saha ile genel merkez yönetimi arasında samimi bir köprü olmayı hedeflemektedir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi