Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bu özel günün barış, kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde kutlanması gerektiğini belirtti.

Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin ve emekçilerin haklarının gözetildiği, iş güvenliğinin sağlandığı ve mobbing gibi olumsuzlukların sona erdiği bir çalışma hayatı temennisinde bulundu.

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nın, çalışma hayatına olumlu katkılar sunmasını temenni ediyor, tüm işçilerin ve halkımızın bayramını kutluyorum” diyen Taşkın, sendikaların bu süreci sağduyulu bir şekilde yöneterek toplumsal barışı destekleyeceğine inandığını ifade etti.

Sağlık çalışanlarının uğradığı şiddete de dikkat çeken Taşkın, “Her gün yeni bir şiddet vakasıyla karşı karşıya kalan sağlık emekçilerimizin güvenliği sağlanmadıkça, sektörde verimlilik beklenemez. Mevcut yasa yetersiz kalıyor, daha ciddi düzenlemeler şart” değerlendirmesinde bulundu.

İş yerlerinde barışın ve huzurun sağlanmasının temel önceliklerden biri olması gerektiğini vurgulayan Taşkın, şu ifadeleri kullandı: “İşçilerin, işlerini kaybetme korkusu olmadan, saygı duyulan bir ortamda, insan onuruna yakışır şekilde çalışmalarını destekliyoruz. İş hayatında baskı ve mobbinge karşı ciddi önlemler alınmalıdır. Çalışanların sesine kulak verilmeli, çözüm önerileri dikkate alınmalıdır.”

Genel Başkan Taşkın, açıklamasının sonunda, “İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte, barışa, huzura ve birlik beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, tüm çalışanlara ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.