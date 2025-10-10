Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Sinan Kuluöztürk, toplu sözleşme kazanımlarını değerlendirmek, sahadaki sorunları ve çözüm önerilerini dinlemek amacıyla Yozgat’ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında teşkilat temsilcileriyle bir araya gelen Kuluöztürk, sendikal çalışmalar ve sağlık çalışanlarının talepleri üzerine istişarelerde bulundu.

Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Gökhan Eroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Toplu sözleşme kazanımlarımızı değerlendirmek, sahadaki sorunları ve çözüm önerilerini dinlemek, teşkilatımızın temel taşı olan kıymetli temsilcilerimizle bir arada bulunmak için Yozgat’a teşrif eden kıymetli Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sinan Kuluöztürk’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.