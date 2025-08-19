‘Hakkımızı Talep Ettik’

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, tüm sendikaların katılımıyla gerçekleştirilen 1 günlük iş bırakma eylemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taşkın, Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan 1. ve 2. teklifin memur ve memur emeklilerinin insanca yaşayabileceği koşulları oluşturmadığını belirterek, Anayasal hakları doğrultusunda maaş zammı talebiyle iş bıraktıklarını söyledi.

“Memur ve memur emeklilerinin alım gücü düşmüş, yoksulluk sınırının altındaki maaşlarla elektrik, su, doğalgaz, kira ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Devlet enflasyonla mücadelede tasarruf tedbirlerine uymuyor ama memur ve memur emeklilerine maaş zammı verildiğinde ‘para yok’ denilerek sefalet ve yoksulluğa itiliyor” diyen Taşkın, teklif edilen maaş artışının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

TÜİK verilerine göre Temmuz 2025’te gıda enflasyonu yüzde 27,95, kira artış oranı yüzde 41,13, konut satın alma fiyatı yüzde 62, elektrik ve doğalgaz yüzde 26,5, ulaşım yüzde 41,5 ve genel enflasyon yüzde 33,52 olarak açıklandı. Taşkın, bu enflasyon karşısında memur ve memur emeklilerinin insanca yaşamalarının mümkün olmadığını ifade etti.

Taşkın, 2026 yılı birinci 6 ay için yüzde 10, ikinci 6 ay için yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 olarak önerilen zam oranlarının vicdan, ahlak ve hakkaniyetle bağdaşmadığını belirterek, “Memur ve memur emeklilerine reva görülen sefalet ücretine ‘HAYIR!’ demek için 1 gün iş bıraktık. Hakkaniyetli bir maaş zammı yapılmasını ve kayıplarımızın telafi edilmesini talep ediyoruz” dedi.