Etkinliğe, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Antropolog Rabia Onur Cansız ve Psikolog Sühan Yıldız konuşmacı olarak katıldı.

Cansız ve Yıldız, sağlık kurumlarında yürüttükleri kurumsal iletişim çalışmaları ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, hastalarla kurulan iletişimin iyileşme sürecindeki önemine dikkat çekti. Ayrıca, sağlık kurumlarının kendini tanıtma şekli, çalışanlarla iletişimi ve toplum için yapılan sosyal sorumluluk projeleri üzerinde duruldu.

Sosyal sorumluluk projelerinden örnekler paylaşan Cansız ve Yıldız, hastaların moralini yükseltmek amacıyla düzenlenen etkinliklerin ve atölye çalışmalarının, hem hasta hem de çalışanlar arasında güçlü bir iletişim bağı kurduğunu belirtti. Ayrıca, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirilen işbirliklerinin kurum başarısına olan katkısına vurgu yapıldı.

İletişim Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından, İletişim Fakültesi Dekanı Zülfiye Acar Şentürk’ün konuşmacılara Teşekkür Sertifikası takdim etmesiyle sona erdi.