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Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan bireylerle engelliler için geçerli olan sağlık raporlarının süresini uzattığını duyurdu. Bakanlık, 2020 yılında başlatılan bu uygulamayla ilgili olarak, henüz yenileme imkanı bulamamış bireylerin mağduriyet yaşamaması amacıyla 31 Aralık 2023 tarihinde sona erecek olan süreyi, Bakanlık tarafından alınan yeni bir kararla 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan çeşitli tedbirlerin bir parçası olarak, 01 Ocak 2020 tarihinden sonra sona ermiş ve yenilenmemiş olan tüm süreli sağlık raporlarının 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli kabul edilmesi ilan edilmişti.

Ancak, bu süre zarfında yenilenmemiş veya yenilenmesi gereken rapor sayısındaki ciddi artış ve sağlık hizmet sunucularında yaşanan yoğunluk nedeniyle, sağlık hizmetlerinin mevsim koşullarına bağlı olarak artan taleplerini karşılamak amacıyla Bakanlık, aşağıdaki tedbirleri uygulamaya karar verdi:

01 Ocak 2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık raporu bulunan ve henüz yeniden rapor düzenlenmemiş bireylerin raporları, 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli kabul edilecek.

Usulüne uygun olarak yapılan ilk raporlar, rapor yenileme işlemleri ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvuruları karşılanacak.

Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

30.06.2024 tarihinden sonraki süreçte mağduriyet oluşmaması ve sağlık hizmet sunucularında raporların yenilenmesine bağlı yoğunluğa sebebiyet verilmemesi için, sağlık raporuna bağlı hak ve hizmetlerden yararlananlara, hak ve hizmet sağlayıcı Kurumlar tarafından bu tarihe kadar raporlarını yeniletmeleri gerektiğinin hatırlatılması, yukarıda belirtilen hususlarda kurumlar arası iş birliğinin sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda"