Başhekim Uz. Dr. Kozan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel ile birlikte sağlık çalışanlarına personellerine hastane bahçesinde yetişen lavantalar hediye edildi.

Uz. Dr. Kozan yaptığı açıklamada; “Lavanta Kokulu Hastanemizde toplumumuzun sağlığına kavuşabilmesi için büyük bir çaba ve özveriyle çalışıyoruz. Lavantalarımızın ilk hasadından hazırlanan buketleri servislerimizi gezerek taktim ettik. Önümüzdeki ay içerisinde de kalan lavantaların hasatı yapılarak tüm çalışanlarımıza ulaştırmayı düşünüyoruz. Amacımız Yozgat’ta sağlık hizmetini fedakarca yerine getiren çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak, onların yanında olduğumuzu en direk yoldan iletmek” dedi. Alpaslan Demir