Sarıkaya İlçe Sağlık Merkezi personeli tarafından Süleyman İkbal Aksu Yaz Kur'an Kursu öğrencileri bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Merkezi personeli, Süleyman İkbal Aksu Yaz Kur'an Kursunda eğitim gören öğrencilere obezite, ağız ve diş sağlığı konularında bilgi verdi.

Sarıkaya Müftülüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Sarıkaya Müftülüğü Süleyman İkbal Aksu Yaz Kur'an Kursumuz devam ediyor. Kursumuzu ziyaret eden İlçe Sağlık Merkezi personelinden kadın kardeşlerimiz, öğrencilerimize obezite, ağız ve diş sağlığı konularında bilgilendirici konuşmalar yaptılar” denildi.