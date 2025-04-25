Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, 24-30 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aşıların, bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en etkili ve güvenli yolu olduğunu vurgulayan Dr. Şahin, toplum sağlığının korunmasında aşılamanın kritik rol oynadığını belirtti.

“Aşılar sadece bireyleri değil, toplumun tamamını korur” diyen Dr. Şahin, şu ifadelere yer verdi: “Dünya genelinde milyonlarca hayat, aşılar sayesinde kurtarılmaktadır. Ülkemizde de aşı ile önlenebilir hastalıklara karşı yürütülen aşılama programları, halk sağlığını güvence altına almak adına büyük başarılar elde etmiştir. Özellikle çocukluk çağı aşılamaları sayesinde birçok hastalığın görülme sıklığı ciddi oranda azalmıştır.”

Vatandaşlara aşı konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunan Dr. Şahin, aşı karşıtlığına karşı bilimsel veriler ışığında mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Şahin, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü bağışıklama hizmetleri kapsamında aşılar ücretsiz olarak sunulmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı aşılarını zamanında yaptırarak hem kendi sağlıklarını hem de toplum sağlığını korumaya davet ediyoruz.”