Demir, yaptığı açıklamada, Genel Sağlık Sigortası kapsamında hepatit hastalarının sağlık giderlerinin karşılandığını belirtti.

Demir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Aşı ile ayakta ve yatarak tedavi giderleri, Hepatit A aşı bedeli, Akut ve kronik Hepatit B ile Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaç bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılanmaktadır.”

Demir, hepatit hastalığıyla mücadelede erken teşhis ve tedavinin önemine vurgu yaparak, “Hepatit hastası vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi için gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı bilinçlenmeye ve korunmaya davet ediyoruz” dedi.