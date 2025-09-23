Gerçekleştirilen ziyarette ilçede devam eden sağlık hizmetleri ve geleceğe yönelik projeler üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Coşar, Karaaslan’ın nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sağlık alanındaki değerli paylaşımları için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Sağlık Müdürü Karaaslan ise Boğazlıyan’da yürütülen çalışmaların önemine değinerek, iş birliği içinde daha güçlü hizmetler sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Görüşme, sağlık yatırımlarının ilçeye sağlayacağı katkılar açısından olumlu bir atmosferde tamamlandı.