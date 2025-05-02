Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 81 ilde, aralarında Yozgat’ın da bulunduğu merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 19 bin personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Alımlar kapsamında 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personeli KPSS puanına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 3 bin 658 sürekli işçi ise Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak başvuruların ardından kurayla alınacak.

Resmî Gazete’nin 2 Mayıs 2025 tarihli sayısında yayımlanan Sağlık Bakanlığı ilanına göre, 15 bin 342 sözleşmeli sağlık personeli alımı için başvurular, 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebilecek. Posta yoluyla ya da elden yapılacak başvurular geçersiz sayılacak.

Söz konusu sözleşmeli personel alımı; hemşire, ebe, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, laborant, röntgen teknisyeni ve diğer sağlık branşlarında yapılacak.

Kadroların unvan, kontenjan ve öğrenim düzeyi gibi detaylarına Resmî Gazete ilanı ile birlikte ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzundan ulaşılabilecek.

YOZGAT’A DA KADRO AYRILACAK

Alım yapılacak 15 bin 342 personelin illere göre dağılımı henüz ilan edilmemiş olsa da, Sağlık Bakanlığı’nın daha önceki uygulamaları doğrultusunda Yozgat iline de belirli sayıda kadro tahsis edilmesi bekleniyor.

Yozgatlı adaylar, tercihlerini yaparken adres kayıt sisteminde kayıtlı oldukları ili göz önünde bulunduracak. Bu doğrultuda, yerel istihdam açısından alım sürecinin kentteki sağlık hizmetlerine katkı sağlaması bekleniyor.

3 BİN 658 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK

Sağlık Bakanlığı ayrıca 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda; 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı olmak üzere farklı branşlarda işçi istihdamı yapılacak. Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr adresinden online olarak yapılacak.

İlanlara Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün https://yhgm.saglik.gov.tr ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinden de erişilebilecek.

Adaylar, başvuru sürecinde yalnızca bir il ve bir meslek koluna başvurabilecek. İl düzeyindeki iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılacak alımlarda, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olan adresleri esas alınacak.

BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN AÇIKLAMA: “MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN”

Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada personel alım sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.”

Sürekli işçi alımına ilişkin de bilgi veren Bakan Memişoğlu, şu açıklamada bulundu:

“Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3 bin 658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un https://esube.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun.”

Alım yapılacak branşlar ve başvuru süreçlerine dair detaylı bilgilere yukarıda belirtilen resmi internet adreslerinden ulaşılabilecek.