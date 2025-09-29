Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alınacak personelin 15 bin 247’sinin sözleşmeli sağlık personeli, 2 bin 753’ünün ise sürekli işçi statüsünde olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda açıkladığı 37 bin kişilik istihdam müjdesinin ilk aşamasında 19 bin kişinin göreve başladığını hatırlatan Memişoğlu, ikinci aşama için de sürecin başlatıldığını ifade etti.

Bakan Memişoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla personel gücümüzü genişletiyoruz. Bu kapsamda 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.”

Başvuru Süreci

Sözleşmeli personel alımları için başvuru ve tercih işlemleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Sürekli işçi alımlarına ilişkin ilanlar ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından duyurulacak.

Yetkililer, sürecin yakından takip edilmesini ve adayların başvuru tarihlerine dikkat etmelerini isterken, yeni alımlarla birlikte özellikle sağlık hizmetlerinde personel ihtiyacının büyük ölçüde karşılanacağı ifade ediliyor.