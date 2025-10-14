Bakanlık, kura tarihini ve detaylarını resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık açıklamasına göre, başvuru süreci tamamlanan alım kapsamında kura çekimi 12 Kasım 2025 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilecek. Kura işlemleri, 09.00 ile 18.00 saatleri arasında gün boyu devam edecek. Adaylar, çekilişi çevrim içi olarak canlı yayında takip edebilecek.

Kura Yeri ve Tarihi

Kura Yeri: Ankara

Kura Tarihi: 12 Kasım 2025

Kura Saati: 09.00 – 18.00

Alım Yapılacak Kadrolar

Sağlık Bakanlığı’nın duyurusuna göre, 2.764 kişilik işçi alımı kapsamında istihdam edilecek personel sayıları şöyle:

1.948 Temizlik Görevlisi

572 Güvenlik Görevlisi

244 Klinik Destek Elemanı

Bu kadrolara başvuru yapan adaylar, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından sözlü sınav veya belge kontrolü aşamasına geçecek.

Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı, kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçların aynı hafta içerisinde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (YHGM) resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağını bildirdi.

Adaylar, kura sonuçlarını T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

Başvuru Yapan Adaylara Uyarı

Sağlık Bakanlığı, kura çekimlerinin tamamen noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğini vurgularken, adayların süreci sadece resmî kanallar üzerinden takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.