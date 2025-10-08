Başvurular, 8-13 Ekim 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un e-şube platformu (esube.iskur.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

Alım Detayları ve Branşlar

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre alımlar;

Klinik Destek Elemanı,

Güvenlik Görevlisi,

Temizlik Görevlisi

kadrolarında gerçekleştirilecek.

İstihdamlar il düzeyinde yapılacak olup, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nde kayıtlı oldukları adresler dikkate alınacak. Her aday yalnızca bir meslek ve bir işyeri için başvuru yapabilecek.

Başvuru Şartları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden online yapılacak, elden veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek.

Adayların ilanda belirtilen tüm şartları sağlaması gerekiyor. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar, tüm haklarını kaybedecek.

Kamu görevinden ihraç edilen, kamu haklarından mahrum olan veya herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı alan kişiler başvuru yapamayacak.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hâlihazırda sürekli işçi kadrosunda çalışanlar da ilana başvuramayacak.

Kura ile Belirlenecek Adaylar

Başvurular tamamlandıktan sonra İŞKUR, uygun aday listesini Sağlık Bakanlığı’na iletecek.

Ardından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince, noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Kurada, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Sınav yapılmayacak.

Kura tarihi, sonuçlar ve atama sürecine dair tüm duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ([https://yhgm.saglik.gov.tr](https://yhgm.saglik.gov.tr)) resmi internet sitesinde yayımlanacak. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Atama Süreci ve Belgeler

Kurada asıl aday olarak seçilen kişilerden, belgeler istenecek ve atama şartlarını taşımayanların işlemleri iptal edilecek.

Belgelerini süresi içinde teslim etmeyen veya göreve başlamayan adayların yerine yedek listeden atama yapılabilecek.

Ataması yapılan işçiler, mevzuat gereği asgari ücret üzerinden göreve başlayacak.

Başvuru Tarihleri ve Platformu

Başvuru Tarihleri: 8 – 13 Ekim 2025

Başvuru Adresi: [esube.iskur.gov.tr](https://esube.iskur.gov.tr)

Başvuru Kanalı: Elektronik ortam (İŞKUR e-Şube)