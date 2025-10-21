Cumhurbaşkanı kararıyla 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personelinin istihdam edilmesi kararlaştırıldı. Karar, 21 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Resmî Gazete’de yer alan açıklamaya göre, atama kararı özellikle eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla alındı. Bu kapsamda, Türkiye genelinde hem merkez hem de taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere binlerce sağlık çalışanı istihdam edilecek.

Kadroların Dağılımı

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı sözleşmeli personel alımında yer alan kadro dağılımı şu şekilde olacak:

22 bin 983 uzman doktor,

3 bin 652 doktor,

25 sağlık memuru,

9 ebe,

2 hemşire,

1 diyetisyen,

1 sağlık teknikeri

Bu kadroların özellikle doğu ve kırsal bölgelerde görev yapmak üzere planlandığı, sağlık hizmetlerinin ülke genelinde daha dengeli bir yapıya kavuşturulmasının hedeflendiği öğrenildi.

Başvuru Takvimi ve Şartlar Yakında Açıklanacak

Sağlık Bakanlığı, personel alımına ilişkin detaylı başvuru kılavuzu ve takvimi önümüzdeki günlerde yayımlayacak. Başvuruların ÖSYM üzerinden online olarak alınması bekleniyor.

Yeni alımlar, 2026 yılı itibarıyla sağlık sisteminde görev yapan hekim ve uzman sayısının önemli ölçüde artmasını sağlayacak. Bakanlık kaynakları, bu atamanın sağlık çalışanı açığının kapatılmasında kritik bir adım olacağını vurguluyor.