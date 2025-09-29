Sağlık Bakanlığı lisans mezunu 7 bin 611 personel alımı yapacak.

ÖSYM’nin yayınlamış olduğu duyuruda en az lise mezunlarından 15 bin 247 bin personel alımı yapacağını bildirdi. İlan incelendiğinde lisans kadrolarına 7 bin 611 personel alımı yapılacağı görülüyor.

Açılan Kadrolar

Sağlık Bakanlığı 81 şehre personel alımında lisans kadroları şu şekilde:

50 Avukat,

15 Biyolog,

290 Büro Personeli,

102 Çocuk Gelişimci,

45 Dil ve Konuşma Terapisti,

116 Diyetisyen,

805 Ebe,

133 Fizyoterapist,

8 Gerontolog,

5.598 Hemşire,

18 İş ve Uğraşı Terapisti,

60 Klinik Psikolog,

76 Sosyal Çalışmacı,

17 Odyolog,

27 Perfüzyonist,

63 Psikolog,

12 Sağlık Fizikçisi,

40 Mimar,

14 Diper Teknik Hizmet Personeli,

122 Mühendis,

Tercih Nasıl Yapılıyor?

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.