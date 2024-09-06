Alımların yapılacağı kadrolar arasında özel güvenlik görevlisi, elektrikçi, boyacı, temizlik görevlisi, tesisatçı, marangoz ve klinik destek elemanı gibi meslek grupları bulunuyor. Henüz Ağrı’da kaç işçi alınacağı kesinleşmemekle birlikte, geçtiğimiz yıllardaki alımlarda olduğu gibi güvenlik görevlisi ve temizlik personeli ağırlıklı bir alım yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, alım süreci henüz başlamadı. Ancak alınan bilgilere göre, bu yıl içinde alımların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Peki, alımlara başvuru şartları neler?

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Temizlik görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların yerine getirmesi gereken şartlar şöyle:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak.

Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (23 Şubat 1984 ve sonrası doğumlular).

Başvurulan mesleğe uygun okuldan mezun olmak ve gerekli belgeleri başvuru tarihine kadar tamamlamış olmak.

Görevini engelleyebilecek herhangi bir akıl hastalığı olmamak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında yapılacak araştırmada sorun yaşamamak.

İNŞAAT BOYACISI BAŞVURU ŞARTLARI

İnşaat boyacısı kadrosu için başvuran adayların taşıması gereken şartlar ise şunlar:

Ortaöğretim kurumlarının inşaat teknolojisi, ahşap teknolojisi veya denk bir alandan mezun olmak.

Önlisans düzeyinde boya teknolojisi, inşaat boya uygulama teknolojisi, yapı yalıtım teknolojisi gibi bölümlerden mezun olmak.

18-40 yaş aralığında olmak.

Görevini yerine getirmesine engel teşkil eden herhangi bir sağlık sorunu olmamak.

KLİNİK DESTEK ELEMANI BAŞVURU ŞARTLARI

Klinik destek elemanı alımı için adayların dikkat etmesi gereken şartlar:

Sağlık hizmetleri alanında, hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ya da sağlık bakım teknisyenliği bölümlerinden mezun olmak.

Genel şartlar çerçevesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından başarıyla geçmek.

GÜVENLİK PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI

Güvenlik personeli olarak başvuru yapacak adayların sağlaması gereken koşullar şunlardır:

18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını geçmemiş olmak.

İlgili eğitim programlarından mezun olmak.

Sağlık açısından görevi engelleyecek herhangi bir rahatsızlığa sahip olmamak.

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.

Başvurularla ilgili detaylar ve alım süreçleri Sağlık Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.