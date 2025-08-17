Gıda güvenliği ve sağlığı konusunda vatandaşın farkındalığını yükseltmeye yönelik yeni adımlar gerçekleşiyor.

Sağlık Okuryazarlığı Eylem Planı 2025-2028’e göre, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde gıda sağlığı konusunda toplumda farkındalık kazandırma amacıyla eğitim içerikleri oluşturacak.

Eğitimde üzerinde kalınacak konulardan biri, paketli gıdalardaki ambalajları okuyup ürünün içeriğini doğru biçimde anlamak olacak.

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya adresleri, yüz yüze farkındalık yöntemleri, e-Nabız ve MHRS gibi uygulamaları da bilgilendirme için uygulanacak.

Plana göre ayrıca, çevrimiçi platformlardan verilen gıda siparişlerinde de siparişin onaylanması sırasında sağlıklı beslenmeyi amaçlayan içeriklerin çıkması ve kalori bilgilerinin yer almasını sağlanacak.