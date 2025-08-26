Sağlık Bakanlığı 2025 yılı 35 memur alımı başvurusu internet üzerinden alınmaya başlandı. Başvuru yapacak adayların 9 Eylül 2025 tarihine kadar internet üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere yapılacak personel alımında 12-24 Ekim tarihleri arasında Ankara'da sınav olacak. Toplamda 35 müfettiş yardımcısı alımı gerçekleşecek.

Başvuru Şartları Nedir?

657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyasal Bilgiler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği ve Mimarlık fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki en az lisans düzeyindeki öğretim kurumlarından mezun olmak,

Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

Son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), aşağıdaki tabloda her bir alan için belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 (Seksen) puana sahip olmak,Personel alımı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak,

Adli sicil yönünden Müfettişliğe engel hali bulunmamak,

Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak, Müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı veya engeli olmamak.

Başvuru Nereden Yapılıyor?

Kadrolu memur alım ilanına başvurular internet üzerinden bugün itibarıyla yapılmaya başladı.

Adaylar başvurusunu e-Devlet (Sağlık Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden yapabilecek. Başvurular 9 Eylül saat 23.59'a kadar alınacak.

Başvuru yapacak adaylar için, "Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır." Uyarısında bulunuldu.