Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı duyuruda 2. etap personel alımı başvuru tarihini verirken başvuru şartları da netleşmeye başladı.
2025 senesinde toplamda 37 bin personel alımı yapılacağı bildirilirken ilk etapta 19 bin alım oldu. 2. etap personel alımı kapsamında ise 18 bin eleman alınacak.
Bu sayının 15 binine yakınının personel, 3 bin civarının ise işçi olması bekleniyor. İki alımda da mülakat gerçekleşmeyecek. Personel alımı KPSS puan sıralamasına göre olacak. İşçi kadrolarına alım ise kura ile olacak.
Alım yapılacak diğer kadrolar ise şöyle:
BİYOLOG
BURO PERSONELİ
ÇOCUK GELİŞİMÇİSİ
DESTEK PERSONELİ (SOFOR)
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
DİYETİSYEN
EBE
FİZYOTERAPİST
GERONTOLOG
HEMŞİRE
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGO TERAPİST)
ODYOLOG
PERFUZYONİST
PSİKOLOG
SAĞLIK FİZİKÇİSİ
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADI TIP)
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DIŞ SAĞLIĞI)
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT)
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ)
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ)
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ)
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE)
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTROFİZYOLOJİ)
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDEN BAKIM)
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ)
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM)
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ)
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR)
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ)
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN)
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEİ)
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ)
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG)
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ)
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN)
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER)
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR)
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN)
SOSYAL ÇALIŞMACI
TENNİSUR
TEKNİKYEN