Bakanlık, alım sürecinin ilk adımı olan talep toplama işlemini başlattı.

1 Eylül’de Başladı, 5 Eylül’e Kadar Sürecek

Edinilen bilgilere göre, 1 Eylül itibarıyla başlayan talep toplama süreci, 5 Eylül’e kadar devam edecek. Bu süreçte il ve ilçe sağlık müdürlükleri, bağlı hastanelerdeki kadro eksikliklerini Sağlık Bakanlığı’na iletecek.

Talep Toplama Nedir?

“Talep toplama” süreci, kurumların hangi branşlarda ne kadar personele ihtiyaç duyduğunu bakanlığa bildirmesi anlamına geliyor. Ancak bu talepler, bakanlığın mevcut kadro imkanlarıyla birebir örtüşmüyor. Bakanlık, gelen talepleri değerlendirerek en çok ihtiyaç duyulan bölgelere kadro dağılımı yapıyor.

Sürecin İşleyişi

Bakanlık, alım yapılacak branşları belirliyor.

İl ve ilçe sağlık müdürlükleri, hastanelerdeki personel ihtiyacını bildiriyor.

Gelen talepler, bakanlığın kadro imkanları doğrultusunda değerlendirilerek kontenjan dağılımı yapılıyor.

İhtiyacın yoğun olduğu kurumlara öncelik veriliyor.

İlan Ne Zaman Yayınlanacak?

Talep toplama sürecinin ardından Sağlık Bakanlığı’nın Ekim ayında ilanı yayınlaması bekleniyor. İlanla birlikte hangi branşlarda, hangi illerde ve hangi sayıda personel alımı yapılacağı netleşecek.

Büyük Beklenti

Sağlık camiasında büyük bir heyecan yaratan alım süreci, özellikle uzun süredir atama bekleyen sağlık çalışanları için umut oldu. Alımın hangi branşlarda yoğunlaşacağı ise merakla bekleniyor.

