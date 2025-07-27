Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için hastanelerde görevlendirilmek üzere 18 bin personel alımı yapacak. Başvurular, İŞKUR ve ÖSYM üzerinden alınacak.

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı personel ihtiyacını karşılamak üzere toplam 18 bin kişi alımı gerçekleştirecek. Alımların İŞKUR işçi kadroları ve ÖSYM personel alımı kapsamında yapılacağı bildirildi.

Başvurular Ne Zaman?

Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgilere göre, başvurular Eylül-Ekim aylarında alınacak. Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun açıklamalarıyla da başvuru tarihinin neden bu döneme denk geldiği netleşti.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurumlarında çalıştırılacak personel için 14 bin 500 ile 15 bin arasında sağlık personeli kadrosu ayrıldı. Alımlar, 2024 KPSS puanı esas alınarak, mülakatsız şekilde gerçekleştirilecek.

İşçi pozisyonları için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. ÖSYM ise diğer personel alımlarında görev alacak. Adayların duyuruları yakından takip etmeleri öneriliyor.