Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında, sağlık personeli sayısının artırılmasına yönelik hedefler ayrıntılı şekilde açıklandı.

Sağlık Personeli Sayısında Artış Hedefi

Programda, Türkiye’de sağlık insan gücü dağılımına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, 2024 yılı itibarıyla Türkiye genelinde 221 bin 133 hekim, 50 bin 434 diş hekimi, 264 bin 857 hemşire ve 61 bin 618 ebe görev yapıyor.

Yüz bin kişiye düşen hekim sayısı 258, hemşire ve ebe sayısı ise 381 olarak kayıtlara geçti.

Aynı göstergeler Avrupa Birliği (AB) ortalamasında 426 ve 837, OECD ülkelerinde ise 387 ve 913 olarak açıklandı.

Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla hekim başına düşen hemşire ve ebe oranı 1,48 olurken, bu oran AB’de 1,97, OECD’de ise 2,4 olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, “Sağlık personeli sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” ifadesine yer verildi.

2026 Hedefi: 100 Bin Kişiye 390 Hemşire ve Ebe

Resmî programa göre, 2025 yılında 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısının 381’den 390’a çıkarılması hedefleniyor.

Bu hedef, 2026 yılında toplamda yaklaşık 17 bin yeni hemşire ve ebe istihdamı anlamına geliyor.

Programda yer alan veriler, 2025 yılında yapılan alımlara da ışık tutuyor.

Geçtiğimiz yıl, KPSS 2025/4 kapsamında 8 bin 777, KPSS 2025/5 kapsamında ise 7 bin 250 hemşire ve ebe Sağlık Bakanlığı bünyesine alınmıştı.

Böylece 2025 yılında toplam 16 bin 27 personel atanmıştı.

Yeni hedef doğrultusunda 2026 yılı alım sayısının, bu rakamın biraz üzerinde olacağı öngörülüyor.

Alımlar İki Aşamada Gerçekleşecek

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, 2026 yılı personel alımlarının iki etapta yapılması bekleniyor.

İlk alımın Nisan 2026 civarında, KPSS öncesinde, ikinci alımın ise KPSS sonrasında yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sürecin merkezi yerleştirme sistemiyle (ÖSYM aracılığıyla) yürütüleceğini, başvuruların her zamanki gibi KPSS puan sıralamasına göre alınacağını bildirdi.

Hedef: Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynağını Güçlendirmek

Yıllık Programda, sağlık personeli sayısının artırılması hedefinin, özellikle aile hekimliği, doğum hizmetleri, yoğun bakım ve halk sağlığı alanlarında insan kaynağı kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Ayrıca, ebe ve hemşire istihdamının artırılmasıyla birlikte hasta bakım kalitesinin yükseltilmesi ve çalışan yükünün dengelenmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 2026 yılında yapılacak atamaların sağlıkta insan gücü dengesini daha da iyileştireceğini ve kırsal bölgelerdeki personel dağılımının da göz önünde bulundurulacağını belirtti.