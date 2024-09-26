Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yarın Yozgat’a ziyarette bulunacak.
Bakan Memişoğlu'nun programı çerçevesinde, sağlık hizmetleri ve bölgedeki sağlık sorunları üzerine çeşitli temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.
Ziyaretin, Yozgat'ın sağlık altyapısını güçlendirmek ve yerel sağlık sorunlarına çözüm arayışlarını desteklemek amacıyla önemli bir fırsat sunması hedefleniyor.
Valilikteki görüşmelerin ardından Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şehir Hastaneleri projesinin ilk hizmete açılan hastanesi olma özelliğine sahip Yozgat Şehir Hastanesinde yetkililerle ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelecek.
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yozgat’taki sağlık yatırımlarının ve sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bilgi almak için ildeki yetkililerin yer alacağı İl Değerlendirme Toplantısı’na katılacak.
Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Memişoğlu, kendisine eşlik edecek heyetle birlikte esnaf ziyareti yapacak, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyecek.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, öğleden sonra Amasya’da çeşitli temaslarda bulunmak üzere Yozgat’tan ayrılacak.
Bakan Memişoğlu’nun programı ise şu şekilde: “09.00 Yozgat Valiliği ziyareti, 09.45 Yozgat Şehir Hastanesi ziyareti, 10.30 Adalet Eğitim Merkezinde İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme toplantısı, 11.40 AK Parti İl Başkanlığı ziyareti, 12.00 esnaf ziyareti, 12.30 Çapanoğlu Cami Cuma namazı”
Yozgat halkı, Bakan Memişoğlu'nun gerçekleştireceği görüşmeleri merakla bekliyor.