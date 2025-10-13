Türk Yerel Hizmet Sen Yozgat Şube Başkanı Uğur Sağlamer, sendikanın Yozgat-Çorum-Nevşehir Şube 8. Olağan Genel Kurulu’nun Yozgat Belediyesi Kentpark Tesisleri’nde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Başkan Sağlamer yaptığı açıklamada, kurula katılan tüm üyelerine ve destek veren sendika temsilcilerine teşekkür ederek, “Gelenler, gidenler, gelecek olanlar, gidecek olanlar hep oldu; olmaya da devam edecek. Bir dönem daha ruhsat verdik arkadaşlarımıza; bizden sonrakilere devredene kadar mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Sağlamer, ayrıca, sendikanın bel kemiğini oluşturan delegelere ve toplantıya katılarak destek veren tüm üyelere teşekkür etti.

Sağlamer, “Bizi yalnız bırakmayıp toyumuza icabet eden, sendikamızın değerli delegelerine teşkilatım ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Var olsun Kamu Sen” dedi.

Genel Kurul’a Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Akgül, Nevşehir Kamu Sen İl Temsilcisi Turgay Çetin, Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Kabayel, Türk Sağlık Sen Yozgat Şube Başkanı Metin Ercan, Türk Büro Sen Yozgat Şube Başkanı Hacı Turan, Türk Tarım Orman Sen Yozgat Şube Başkanı Kasım Tuygun, Türk İmar Sen Yozgat Şube Başkanı Kemal Başaran, Türk Yerel Hizmet Sen Çorum İl Temsilcisi Vedat Kayalı ve Nevşehir İl Temsilcisi Deniz Taşdemir yer aldı.